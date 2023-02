Motor populairder dan ooit: 'Het moeilijkst is goed om je heen kijken'

Utrecht - "Dagelijkse routine", zegt motorrijleraar Johan Schoneveld als hij zijn vier motoren naar buiten rolt. In zijn garage staat ook een tafel voor theorielessen en hangen pakken voor leerlingen klaar. "We zijn goed gekleed", zegt Schoneveld. Het weer kan geen spelbreker zijn. "We hebben ook handvatverwarming en als het echt koud is hebben we ook verwarmde hesjes."