Dode vrouw gevonden in woning van verdachte schietpartij Bunschoten

Die buurt bleek de omgeving van de Sperwerhof in Nijkerk te zijn. "Dat is de plek waar de overleden vrouw gevonden is", vervolgt de Nijkerkse. "Daar was de helikopter. Ik heb meteen mijn moeder gebeld en gevraagd of de kopjes niet uit de kast trillen. Ze vertelden dat er veel politie is en dat ze maar binnen bleven. Later hoorden ze ook nog de traumahelikopter. Ze vertelden dat de pannen van het dak trilden, zo laag vloog hij over." De getuige kent de aangehouden man niet. "Mijn ouders zagen hem wel eens in de wijk lopen."