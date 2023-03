Liveblog verkiezingen: meerderheid tegen meer windmolens in de provincie

"Het verbaasde me eigenlijk enigszins dat het er nog niet is", begon hij zijn antwoord. "Ik vind dat het openbaar bestuur ook alles echt in de openbaarheid moet doen. Dus als wij belobbyd worden, is het prima dat mensen ook weten dat dat gebeurt en met welk belang we te maken hebben. Het is altijd goed dat we als partijen praten met ondernemers, gemeentebesturen, inwoners en belangengroepen. Maar daar kun je prima transparant over zijn, daar is niets geheimzinnigs aan. Dus eens met die stelling."