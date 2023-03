Liveblog verkiezingen: Volt wil dat 20 procent van alle nieuw te bouwen woningen naar twintigers gaat

Op onze website en app vragen we onze bezoekers op iedere werkdag tot aan de verkiezingen naar hun mening over een verkiezingsstelling. Gisteren was dat de stelling 'Er moeten meer woningen worden gebouwd, ook al verdwijnt er dan groen'. In totaal hebben 2405 op die poll gereageerd. Een nipte meerderheid van 50,6 was het eens met de stelling, terwijl 44,7 procent van mening was dat het behoud van groen belangrijker is dan het bouwen van woningen. Ook vandaag kun je je mening weer laten horen, ditmaal over de stelling 'Er moeten meer windmolens in onze provincie komen'. Stemmen kan door op onze Voorpagina de poll in te vullen.