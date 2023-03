Liveblog verkiezingen: 'De provincie lijkt plannen te hebben voor drie keer de provincie, maar we hebben maar één Utrecht'

We hebben deze stelling vanmorgen ook voorgelegd aan de lijsttrekkers die te gast waren bij het radioprogramma Utrecht is Wakker. SP'er Jan Breuer vond het een vraag die moeilijk met eens of oneens te beantwoorden was. "Wel vind ik dat we bestaande natuurnetwerken moeten uitbreiden, want dat is in Nederland wel erg mager", begon hij zijn antwoord. "Maar je moet je ook bedenken dat landbouwgrond net zo goed natuurwaarde kan hebben. Dus ik denk niet we het per se moeten laten verdwijnen, maar juist dat we boeren moeten helpen omschakelen naar een meer natuurinclusieve vorm van landbouw. Wat de enorme piekbelasters betreft, die zie ik wel graag een carrièreswitch maken."