Liveblog verkiezingen: Adriani (PvdA): 'Onderhandelen met handen op onze rug door houding kabinet'

We staan deze week en begin volgende week iedere dag op een andere plek in de provincie met onze Stembus on Tour. Vandaag zijn we te vinden bij station Amersfoort Centraal, waar we om 12.00 uur live gaan. Conny Kraaijeveld ontvangt dan in haar lunchprogramma Aan Tafel! op Radio M Utrecht diverse gasten in de stembus waarmee ze het thema bespreekt. Verslaggever Robert Jan Booij gaat op locatie in gesprek met inwoners die iets met het thema hebben. Om 15.00 uur wordt Conny afgelost door Jos van Heerden, met het programma Goedemiddag. De hele middag door schuift themaverslaggever Jordi de Jong aan in de studio om je bij te praten over de laatste ontwikkelingen rondom de verkiezingen en in het bijzonder het thema mobiliteit.