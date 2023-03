Liveblog verkiezingen: fiets, auto of ov; wie geven we de ruimte in de provincie

Stap jij weleens op de fiets? Zit je weleens in de auto, of in de bus? Dûh, wie niet. Maar waarschijnlijk sta je er nooit bij stil dat jij bepaalt of er meer fietspaden, busbanen en wegen bij jou in de buurt komen te liggen. Wel zo handig, na een avondje stappen. Maar hoe zit dat dan precies? In deze explainer neemt verslaggever Jordi je mee in de wondere wereld van het verkiezingsthema Mobiliteit. Check ‘m hieronder!