Liveblog verkiezingen: Waterkwaliteit niet op orde, boete dreigt

Je zou het misschien niet zeggen, maar het is slecht gesteld met onze waterkwaliteit. Ons drinkwater behoort tot het beste van de wereld, maar volgens EU-normen bungelen we onderaan als het gaat om de kwaliteit van ons oppervlaktewater. En dat is een probleem, want in 2027 moeten we aan de Europese normen voldoen, anders krijgen we een flinke boete.