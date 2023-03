Liveblog verkiezingen: 'Wij kunnen met iedereen in een coalitie', aldus lijsttrekker BBB

Met de Stembus on Tour staan we in aanloop naar de verkiezingen iedere dag op een andere locatie in de provincie. Vandaag is dat bij de Kerklaan in Vinkeveen. Om 12.00 uur begint daar het middagprogramma Aan Tafel van Conny Kraaijeveld, waar zij diverse gasten ontvangt waarmee ze het thema van de dag bespreekt. Water dus! Verslaggever Robert Jan Booij gaat op locatie in gesprek met inwoners die iets met het thema hebben.