Liveblog verkiezingen: 'Opkomstcijfer verkiezingen geeft vertekend beeld', vindt politicoloog

Fiscalini zelf is het overigens niet eens met die factcheck. Volgens hem is een kleine kerncentrale in 2030 best mogelijk. "De producent waarover wij het hadden, heeft dat zelf aangegeven. Verder maakt het ons ook niet zoveel uit als een centrale 2 of 3 jaar later klaar is. Wij houden ons niet vast aan de datum van 2030 in het klimaatakkoord."