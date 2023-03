Liveblog verkiezingsdag: opkomst Utrecht 9,7 procent, veel rijen bij stembureaus, provincie regelt taxi's vanwege OV-staking

De vorige Provinciale Statenverkiezingen waren op 20 maart 2019. Twee partijen werden toen de grootste in Utrecht: GroenLinks en de VVD met allebei 8 zetels. Forum voor Democratie was destijds de grote winnaar; de partij kwam vanuit het niets op 6 zetels in onze provincie. Op de verkiezingsavond hield partijleider Baudet zijn inmiddels beroemde speech over de uil van Minerva. Anno 2023 staat Forum voor Democratie er in de peilingen een stuk slechter voor.