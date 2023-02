Zo herdenkt Utrecht één jaar oorlog in Oekraïne: 'Het doel is dat we samen zijn en herinneren waar we vandaan komen'

Utrecht - Deze 24e februari is voor veel mensen een beladen datum. Een jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Duizenden Oekraïense vluchtelingen, hulpverleners en andere betrokkenen komen vandaag samen in de Domkerk en de Jaarbeurs in Utrecht om steun te vinden en te geven. Anna Bieliaievaa is één van hen en de drijvende kracht achter de herdenking. "Ik realiseerde me dat het leven kort is en dat morgen misschien niet komt."