Woerdens Stadsmuseum heeft geen idee hoe enorme vaas museum binnenkwam

"We weten dat de pot rond 1960 is opgegraven. En de vorige conservator kwam eind jaren tachtig bij het museum werken. Hij zegt dat de pot er toen al stond. Hij moet dus in de periode tussen 1960 en eind jaren 80 naar binnen zijn gebracht. Mogelijk is dat via het raam gebeurd. Maar dan moet het hele kozijn eruit zijn gehaald. Ook is het dak een keer vernieuwd. Misschien is hij toen naar binnen getakeld. We weten het gewoon niet."