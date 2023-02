Rechter zet streep door bezwaar: 58 asielzoekers nemen intrek in hotel Kedichem

Het is een ingewikkelde zaak: enerzijds de asielcrisis, anderzijds de huurovereenkomst. Wat weegt nu zwaarder? En, niet te vergeten: wat doet de komst van asielzoekers met de inwoners van Kedichem. Over de stemming in dat dorp – een kleine gemeenschap, met zo’n 850 inwoners – wordt van alles gezegd. De hotelhuurders gaven vorige week aan dat het merendeel “er positief in staat”. De tegenpartij geeft een ander beeld: “Er hangen pamfletten in het dorp met teksten als: ‘we steken het hotel in de fik’. Dat lijkt me niet erg positief ingesteld.”