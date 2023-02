Ozoninstallatie verwijdert medicijnresten uit afvalwater in Houten

HDSR is naar eigen zeggen het eerste waterschap dat een ozoninstallatie in gebruik heeft genomen bij een rioolwaterzuivering. Voorheen werd al geëxperimenteerd met zuivering door ozon, vaak in combinatie met uv-licht of actieve koolstof. Maar volgens het hoogheemraadschap is het gebruik van alleen ozon effectief en veel goedkoper dan de uitgeprobeerde combinatiemethodes. Ozon breekt medicijnresten in het water af en zet die om naar andere stoffen, die veel makkelijker verwerkbaar en afbreekbaar zijn.