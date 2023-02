Automobilist krijgt na 5 jaar boete voor veroorzaken zwaar verkeerongeluk in Amersfoort

Amersfoort - Een 28-jarige man uit Nijkerkerveen is vijf jaar na dato veroordeeld tot een geldboete van 750 euro voor het veroorzaken van een zwaar verkeersongeluk op de Zielhorsterweg in Amersfoort. De man reed in zijn Audi A4 meer dan 50 kilometer per uur harder dan toegestaan toen hij op een auto botste die aan het keren was. De bestuurder van die Fort Fiesta moest ernstig gewond uit zijn voertuig worden geknipt.