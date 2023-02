Een kerkuil paart, een gierzwaluw broedt: vogelwebcams live te volgen

Sommige soorten zijn al begonnen met broeden, zodra de camera’s aan gaan is bijvoorbeeld te zien dat de bosuil al op een ei zit. “De bosuil is een vroege broeder, sinds begin februari ligt er al een ei in hun nest”, zegt Louis van Oort van de Vogelbescherming. Ook de camera’s bij de steenuil, ooievaar, kerkuil, slechtvalk en zeearend gaan vanaf vandaag aan, maar eieren hebben ze nog niet gelegd. “De kerkuil is al druk aan het paren, dus we verwachten dat daar ook snel een ei te zien is. Liefhebbers van de gierzwaluw moeten iets meer geduld hebben. Meestal begint die eind april, begin mei pas met broeden.”