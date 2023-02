Golfcentrum Noorderpark in de Bilt moet maand na opening alweer sluiten

De rechter is nu tot de conclusie gekomen dat de exploitatie van het golfcentrum in de huidige vorm illegaal is. Volgens het bestemmingsplan mag het golfcentrum pas open als het hele terrein af is, inclusief de 9-holesbaan. Er was wel een uitzondering op die regel, maar dan moest binnen 12 maanden nadat het bestemmingsplan inging begonnen zijn met de terreininrichting.