Kamervragen over afgelast Bevrijdingsfestival Utrecht: 'Vrijheid vieren in deze tijd belangrijk'

Kamerleden Simons en Van Strien willen weten hoe de staatssecretaris 'zich gaat inspannen om het voortbestaan van Bevrijdingsfestivals te garanderen'. Ook vraagt het duo zich of het juist in deze tijd, met de oorlog in Oekraïne, niet belangrijk is de vrijheid in eigen land te vieren. "Kan u aangeven hoe u tegen het vieren van onze vrijheid in relatie tot de huidige oorlog aankijkt?"