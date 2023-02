Drugsdealers Baarn de cel in, ook contact- en gebiedsverbod opgelegd

De ander is veroordeeld tot 18 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. In de rechtszaal werd duidelijk dat hij al zo'n zeven jaar een passief leven leidt zonder vast adres, inkomen, of goede vrienden. Hij blowde dagelijks en gebruikte bij gelegenheden ook harddrugs. Hij moet zich verplicht laten behandelen voor zijn drugsverslaving en mag zolang het OM dat nodig vindt geen contact hebben met zijn twee medeverdachten. Zodra hij vrijkomt moet hij een opleiding volgen of minimaal 24 uur per week gaan werken, zodat hij een dagbesteding heeft.