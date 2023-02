Baarn wil bouwen op ziekenhuisterrein: 'Van het Bosje van IJsendijk blijven we af'

Uitgangspunt is dat er op het ziekenhuisterrein geen groen hoeft te wijken. "In principe komt alles op het al verharde deel", zegt de wethouder. "We moeten nog wel kijken hoe we het gaan inpassen. Als het buiten de contouren van het huidige pand komt moet er een bestemmingsplanprocedure worden gestart." Volgens bestuurder Van Gorsel van Meander is het de bedoeling dat het oude ziekenhuis zoveel mogelijk wordt hergebruikt. "Vastgoed dat we afstoten slopen we tegenwoordig niet meer zomaar. We zoeken een goede herbestemming."