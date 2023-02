Zo wil Utrecht de problemen in het leerlingenvervoer oplossen

De grootste troef die de gemeente misschien wel in handen heeft, is dat scholen voor speciaal onderwijs hun begin- en eindtijden veranderen. Taxibusjes hoeven dan niet meer in de spits te rijden en de reistijd neemt af. De gemeente schrijft dat de impact van deze maatregel groot is: "Als 1 à 2 scholen dit doen, zou dit het bestaande chauffeurstekort al kunnen oplossen."