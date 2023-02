Nieuw dorpshuis Soesterberg komt op benedenverdieping van Den Bergh

Soesterberg - Soesterberg krijgt als het aan het college van Soest ligt volgend jaar een ontmoetingscentrum in het nieuwe dorpshart. Het veelbesproken en langverwachte Sociaal Cultureel Centrum wordt aan het Den Berghplein gepland. De gemeenteraad beslist in april over een verzoek om bijna anderhalf miljoen euro dat ermee is gemoeid.