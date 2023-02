De belasting voor huiseigenaren stijgt, waarom is dat?

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de WOZ-waarden van huizen in kaart te brengen, zegt Hennink. "Daarvoor kijken zij bijvoorbeeld naar het bouwjaar, de grootte, de staat en de ligging van de woning. Ook houden ze rekening met de verkoopprijzen van de afgelopen periode. Op die manier bepalen zij de waarde van het huis. Wij als toezichthouder vragen aan gemeenten om vragenlijsten in te vullen en komen ook vaak langs voor inspectie, om te controleren of alles klopt. Als wij vinden dat het op orde is, worden de waardes bekendgemaakt."