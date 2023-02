Minuut stilte en bezinning voor Syriërs, voor wie de aardbeving een catastrofe teveel is

Namens het Syrische Comité is Zaher Toma (43) bij de condoleance. De voormalig docent Engels is gevlucht na het uitbreken van de oorlog en zet zich nu in om hulpgoederen in het rampgebied te krijgen. "Heel moeilijk is dat", zegt hij meteen. "We hebben een team dat daar woont en inmiddels al elf jaar hulp verleent. Dus er is wel vertrouwen. Maar wat het moeilijk maakt, is dat er verschillende groepen aanwezig zijn. Het Turkse Leger is in de buurt en dan zijn er nog heel veel verschillende gewapende groepen."