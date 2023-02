Geplaagd Go Sharing kan door na overname door Turks bedrijf

Ook in de rest van Nederland trok Go Sharing zich in rap tempo terug. Waar op het hoogtepunt in 45 gemeenten scooters waren te vinden, waren dat er begin dit jaar nog maar 13. Ook in die gemeenten verdwenen in februari de scooters en fietsen van het bedrijf. Maar die deelvoertuigen komen onder dezelfde naam weer terug in deze gemeenten. Alle tegoeden die eerder door gebruikers werden aangeschaft zijn volgens Go Sharing weer geldig.