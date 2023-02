Utrechtse gemeenteraad maakt zich opnieuw boos over 'malafide verhuurder' Change=

Utrecht - Tien Utrechtse politieke partijen willen uitleg van het college over "de malafide Utrechtse verhuurder Change=", die in Utrecht starterswoningen verhuurt in Leidsche Rijn. Vorig jaar raakte de verhuurder al in opspraak vanwege de hoge servicekosten, en ook nu nog "blijven ons alarmerende berichten bereiken over de werkwijze van Change=", schrijven de partijen gezamenlijk.