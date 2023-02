Vredesduiven en oorlogstuig: voorjaarsvakantie in het Militair Museum

Ook Isali en Jonas zijn samen met hun moeder druk aan het vouwen, en dat is geen eenvoudige klus. "Het is moeilijk want je moet iets heel ingewikkelds vouwen", vertelt Isali. Ze snapt heel goed dat er oorlog in de wereld is, ze weet ook dat het in Oekraïne is, maar op de vraag waarom het oorlog is moet ze het antwoord schuldig blijven. Dat de oorlog slecht is, weet ze wel zeker: "Omdat het niet fijn is voor de mensen in dat land." De oorlog in het oosten van Europa is niet te vergelijken met ruzie op het schoolplein. "Want op het schoolplein is het dan gewoon één dag ruzie, en in Oekraïne is het een hele tijd ruzie."