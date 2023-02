TikTokkers van VV Vianen spelen benefietwedstrijd tegen bekende Turkse en Nederlandse TikTokkers

Naast hun debuut in een groot stadion, het stadion van de voormalige profclub RBC Roosendaal, had VV Vianen dit weekend nog iets te vieren. Zij haalden dit weekend op TikTok meer dan 400.000 volgers. Daarmee zijn zij bijvoorbeeld groter dan FC Utrecht. "Alleen Ajax, PSV en Feyenoord zijn nog groter. De eerstvolgende is Feyenoord met 900.000 volgers, dus dat gaat nog wel even duren. Maar het is mooi dat wij de bekendheid op TikTok nu ook kunnen inzetten voor het goede doel."