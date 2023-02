Viroloog Koopmans 3 jaar na eerste coronabesmetting: 'Op een nieuwe pandemie zijn we niet voorbereid'

Hoewel iedereen op zijn eigen manier ervaring heeft met de pandemie, zijn we in Nederland niet voorbereid op een nieuw virus, zegt Koopmans. Het kabinet is voornemens om geld extra uit te trekken om het RIVM en de GGD'en te versterken, dat is volgens de viroloog niet genoeg. "Daar moet aan gewerkt worden. De voorbereiding moet beter", vindt Koopmans. "In de zorg, maar zeker ook in de rest van de maatschappij, moet kritisch gekeken worden hoe we een nieuw virus aan zouden pakken."