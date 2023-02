1 miljard naar provincies en gemeenten voor klimaat- en energiemaatregelen: 'Dringende behoefte'

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie laat weten dat het kabinet de gemeenten en provincies dankbaar is voor de verantwoordelijkheid die zij nemen voor de uitvoering van het klimaatbeleid. "De klimaattransitie is de grootste uitdaging van deze tijd", meldt de minister. "Een uitdaging die we alleen het hoofd kunnen bieden als we er gezamenlijk, als één overheid, de schouders onder zetten."