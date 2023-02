Bikkelhard cao-gevecht streekvervoer duurt voort: 'Maar 15 stakingsdagen gaan toch niks brengen'

Hanane Chikhi, onderhandelaar CNV Vakmensen, bezweert dat ze de stakingen zelf ook waardeloos vindt. "Maar de maat is echt vol. Er móet iets gebeuren aan het gejaag en gejakker in het openbaar vervoer. De werkdag hangt aan elkaar van even gauw achter het stuur wat eten, even snel koffie halen op de pauzeplek, gauw naar toilet. Als je op die manier je werk moet doen, is dat een ongezonde situatie. Het gevolg is een hoog ziekteverzuim. We vragen al jaren om meer lucht in de roosters. En die komt er maar niet. Het is nu klaar, we willen daar betere afspraken over."