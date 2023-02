Opnieuw legionella aangetroffen in waterzuivering Houten

Het is de derde keer in een half jaar tijd dat de bacterie in Houten is gevonden en de tweede keer bij deze zuiveringsinstallatie. Vorig najaar werden dertien mensen in Houten ziek na een legionellabesmetting. De uitbraak zorgde voor veel verbazing bij de GGD, omdat het om een groot aantal besmettingen ging in korte tijd. Een arts van de GGD vertelde destijds dat in een gemeente als Houten normaal gesproken twee of drie legionellabesmettingen per jaar zijn.