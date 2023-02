Ouders Vleutense tweeling verdacht van zware kindermishandeling, vader ook van poging tot doodslag

Het is nog onduidelijk hoe de vermeende mishandelingen vier jaar geleden aan het licht zijn gekomen en waarom de ouders daar nu pas voor terecht staan. Volgens de officier van justitie sluiten deskundigen in elk geval uit dat de verwondingen van de baby's een medische oorzaak hadden. Dan blijft over dat het door een ongeluk moet zijn gebeurd of door iemand is toegebracht, betoogde de officier.