Geen straf voor Utrechter in psychose die agenten met mes bedreigde en werd neergeschoten

Utrecht - De man die vorig jaar augustus in Utrecht werd neergeschoten terwijl hij twee agenten met een mes bedreigde, hoeft niet naar de gevangenis. Volgens de rechtbank verkeerde de Utrechter destijds in een psychose. Omdat hij daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar was, is hij vrijgesproken van alle rechtsvolging. Ook hoeft hij de bedreigde agenten geen schadevergoeding te betalen.