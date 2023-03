Kieskompas door 75.000 Utrechters ingevuld, maar hoe werkt het en wat heb je eraan?

Bij landelijke verkiezingen zijn er vaak meerdere stemhulpen waar je gebruik van kunt maken. Bij de provinciale staten is dat iets anders. Dit jaar werken RTV Utrecht, NOS en alle andere regionale omroepen samen met Kieskompas. Per provincie is een stemhulp opgesteld, die over de provincie Utrecht vind je hier . Ook is er een apart kompas voor de waterschapsverkiezingen . Daar kun je ook op 15 maart voor naar de stembus.