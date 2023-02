Bezwaarbureaus in trek: verdubbeling aantal WOZ-klachten verwacht

Consumentenorganisatie De Vastenlastenbond krijgt veel telefoontjes met klachten over de verhoging van de WOZ. Woordvoerder Dirk-Jan Wolfert: "De WOZ waarde is dit jaar met 17 procent gestegen dus dat is zeer fors, terwijl huizenprijzen dalen." De afgelopen jaren diende zo'n 2,5 procent van de huizeneigenaren bezwaar in tegen de WOZ-waarde van hun woning, blijkt uit cijfers van de toezichthouder op de WOZ, de Waarderingskamer.