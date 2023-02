KNMI: ook komende nachten kans op noorderlicht

Geladen deeltjes van de zon komen op hoge snelheid op onze atmosfeer af. Dat zorgt voor veel energie in die geladen deeltjes. Om van die energie af te komen, zenden ze de energie uit in de vorm van licht. Dat is het noorderlicht dat wij waarnemen. Volgens het KNMI is de zonneactiviteit tot 1 maart hoog en is het poollicht daarom tot dan waarschijnlijk te zien.