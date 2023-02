Krimpflatie bron van ergernis: Consumentenbond slaat alarm om 'stiekeme prijsstijgingen'

Nog een voorbeeld: in een kuipje Gouda’s Glorie Volle Pond zit nog maar 500 gram boter in plaats van 600 gram. Maar de prijs steeg van 1,85 naar 2,49, een prijsverhoging van 62 procent per 100 gram. En in een zak Hema Koffiepads zitten nog maar 40 pads in plaats van 46. Toch ging de prijs omhoog: van 3 euro naar 3,50, een stijging van 34 procent per koffiepad.