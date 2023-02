Stichting Wielerpromotie Amersfoort stopt na Vuelta-deceptie: 'Enthousiasme gedaald naar nulpunt'

La Vuelta Holanda was voor de grote toertochten over het Vuelta-parcours inmiddels in zee gegaan met de commerciële organisatie Central Events. “We hebben het sterke vermoeden dat die partij dwars is gaan liggen", zegt Nederend. "Opeens waren wij concurrerend! Ook werd ons gevraagd om vrijwilligers te leveren. Dan zou er wel gekeken gaan worden of wij ook een toertocht konden organiseren. Dat was voor ons een brug te ver. We hebben toen besloten om onze toertocht niet door te laten. Ik merkte dat La Vuelta Holanda verrast was, maar ook wel blij. Het rare was ook dat we toen ineens wel groen licht kregen voor onze naam, ons logo en ons goede doel."