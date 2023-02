Van Marokkaans tot gebarentaal: onze verkiezingsvideo's zijn nu in meerdere talen te bekijken

Op de verkiezingspagina vertellen we je over de grote thema's tijdens de verkiezingen via artikelen, podcasts en explainers, zogenoemde uitlegvideo's. We leggen uit waarom stemmen belangrijk is en je kunt er het Utrechts Kieskompas invullen. Naast de uitlegvideo's met de Nederlandse voice-overs en ondertitels, hebben we de afgelopen tijd hard gewerkt aan vertalingen in het Turks, Marokkaans en Engels.