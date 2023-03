Provincie Utrecht geeft relatief weinig geld uit, maar ov is nergens zo'n grote kostenpost als hier

Wat vooral opvalt is dat hoe dunner bevolkt een provincie is, hoe hoger de uitgaven per inwoner. Zo was Groningen per inwoner het meest kwijt: 726 euro. Dat is ruim het dubbele van Utrecht en bijna vier keer zoveel als de provincie met de minste uitgaven, Noord-Holland. Andere dunbevolkte provincies zoals Friesland, Zeeland en Drenthe waren per inwoner zo'n 600 euro kwijt in 2021.