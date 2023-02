Nieuwegeinse verdachte van cocaïnehandel en witwassen mag proces niet in vrijheid afwachten

Voor het OM staat vast dat de belastende berichten door de Nieuwegeiner zelf zijn verzonden. Hij gebruikte een schuilnaam, maar had het in berichten over zijn verjaardag en een ongeluk met zijn auto. Volgens de officier van justitie geeft het onderzoek een inkijk in de wereld van de georganiseerde misdaad en de rol van de Nieuwegeiner hierin. Hij zou voor anderen opdrachten hebben uitgezet en kon dat geruisloos doen via EncroChat en Sky. De officier noemde het verder een beetje gek dat de verdachte drie of vier telefoons had, waarvan hij de toegangscodes niet wil geven. "Daardoor moeten wij ze kraken en kunnen we nu niet zien waar hij zich mee bezig hield", betoogde de officier.