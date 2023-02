Spakenburg schrijft historie met halve finale KNVB Beker, FC Utrecht blijft ontgoocheld achter

Utrecht - Spakenburg heeft in de strijd om de KNVB-beker voor een grote stunt gezorgd door met 4-1 te winnen bij FC Utrecht. Het is nu de derde amateurclub die het, na IJsselmeervogels in 1975 en VVSB in 2016,tot de halve finales schopt. Tweededivisionist Spakenburg ging fel van start,was al dicht bij de 0-1 via Van der Linden en Veenhoven en dat werd het alsnog via Vink die een voorzet van Admiraal knap ineens op de slof nam.