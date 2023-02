Tijdelijke noodopvang 't Goylaan in Utrecht langer open

De asielzoekers worden sinds november opgevangen in een leegstaand kantoorpand. De bedoeling is dat de asielzoekers dit voorjaar naar een nieuwe locatie op Kamp Zeist in Soesterberg vertrekken, maar die blijkt pas op 1 mei helemaal klaar te zijn. Als er tegenvallers zijn, kan de datum zelfs nog meer naar achter geschoven worden. "Om een goede overgang mogelijk te maken, hebben wij besloten de opvang aan 't Goylaan met twee maanden te verlengen", aldus de gemeente in een brief aan de gemeenteraad.