4 jaar cel voor Nieuwegeins brein achter Rolexoverval op Amersfoortse opticien: 'Liet tieners vuile werk opknappen'

Naast de overval is R.P. volgens de rechtbank ook schuldig gemaakt aan een woninginbraak in het Gelderse dorp Ugchelen. Daarbij werd een jaar geleden de hele woning overhoop gehaald en werden veel sieraden gestolen, waaronder een aantal erfstukken. De emotionele waarde daarvan is volgens de rechtbank voor de slachtoffers niet in geld uit te drukken en zij zijn deze dierbare stukken voor altijd kwijt. Ook hun gevoel van veiligheid is door toedoen van R.P. ernstig aangetast, bleek uit de slachtofferverklaring die werd voorgelezen tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in de Utrechtse rechtbank.