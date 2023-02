GGD Regio Utrecht voert 16 PCR-testen uit op laatste dag in teststraat: 'einde van een tijdperk'

"Toen we net van het bestaan van het virus wisten, gingen we bij mensen aan huis testen. Op een gegeven moment zijn we teststraten op gaan zetten waar je met je auto doorheen reed. We dachten toen dat dit het veiligst was voor onze medewerkers. Het was een enorme operatie en op het hoogtepunt werkten er in onze provincie achtduizend mensen bij de GGD aan de coronabestrijding."