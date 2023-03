Een ongrijpbare groep vrije vogels: de 17e eeuwse kunstenaarsgroep Bentvuegels nu in het Centraal Museum

Utrecht - Vrije vogels. Zo zagen de leden van kunstenaarsgroep Bentvueghels zichzelf. Deze veelal jonge kunstenaar trokken in de 17e eeuw vanuit heel Nederland naar Rome. Een groot deel van de groep kwam uit Utrecht. Ver van huis vonden ze elkaar in hun liefde voor het goede leven en kunst. Ze dronken, vrijden en vierden feest, terwijl er ondertussen keihard gewerkt werd en ze onderling inspiratie vonden. Hun werk is nu te zien in het Centraal Museum in Utrecht.