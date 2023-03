'Beveiliging Marengo-proces heeft gefaald, belang onderzoek groter dan bescherming'

Zo werd de beveiliging van Peter R. de Vries niet aangepast, terwijl daar wel aanleiding voor was. De misdaadjournalist was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige. Er werd onder andere aangedrongen op beveiligingsmaatregelen bij mediaoptredens van De Vries, maar kwamen die er niet. De misdaadverslaggever werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam na een uitzending van RTL Boulevard. Hij overleed enkele dagen later.