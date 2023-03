FC Utrechts ‘road to Rotterdam’ strandt in eigen Galgenwaard: ‘Glipt zo door je vingers’

De voorzitter van de Spakenburgse supportersclub is the day after volop aan het nagenieten. "Vannacht werd ik wakker en dacht ik: wat heb ik gedroomd joh? Zelf was ik niet bij het feest na afloop, maar de appgroepen en sociale media zijn ontploft. Alles gaat over Spakenburg. Het winnen van een kampioenschap of derby is allemaal fantastisch, maar dit is van een ander kaliber." Spakenburg staat zevende in de tweede divisie, terwijl FC Utrecht de nummer 7 van de Eredivisie is.